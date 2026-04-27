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La promesa del caos

Lejos de moderar el discurso ante una eventual segunda vuelta, Sánchez insiste con llevar al país al borde del abismo con una nueva Constitución.

    Editorial El Comercio
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    Roberto Sánchez, en su rol de presidente de la Comisión de Impulso y Seguimiento del Megapuerto de Chancay, durante una sesión del grupo de trabajo. Foto: Cuenta de X de Roberto Sánchez.
    Roberto Sánchez, en su rol de presidente de la Comisión de Impulso y Seguimiento del Megapuerto de Chancay, durante una sesión del grupo de trabajo. Foto: Cuenta de X de Roberto Sánchez.

    El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, no está oficialmente en segunda vuelta, pero el conteo de la ONPE obliga a una revisión crítica de sus posturas.

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