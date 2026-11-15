El Papa y su pueblo

León XIV puede haber sido el protagonista de los últimos días, pero los reflectores los ha compartido merecidamente con el enorme cariño que el pueblo peruano volcó sobre él.

Millones de personas se acercaron a ver o escuchar a Robert Prevost, el obispo de Chiclayo que hizo de esta su tierra, no por nacimiento sino por amor a su gente y decisión propia. Su visita esta semana, ya como jefe de la Iglesia Católica desde el Vaticano, ha conmovido tanto a sus fieles como a miles de ciudadanos que no necesariamente son católicos, pero que son capaces de ver en su presencia un punto de unión nacional, de fraternidad, de paz y de reflexión.

El Perú necesitaba esto. Las batallas políticas, luego de un año cargado de elecciones nacionales y subnacionales, dividen y agotan. La inflación pesa en la canasta familiar. La incertidumbre sobre el contexto global es grande. Y el fenómeno de El Niño amenaza con ser especialmente devastador. En ese contexto, la visita de León XIV ha sido un emocionante recordatorio de que la vida va mucho más allá de titulares noticiosos. Hemos sido testigos de familias enteras, desde niños hasta abuelos, formando filas por varias horas mientras se mantenían rebosantes de expectativa por escuchar al Papa peruano, o verlo pasar saludando. La sensación colectiva se extiende por todo el Perú, con León XIV visitando ciudades en la costa, sierra y selva peruana.

Prevost, además, no es solo una figura representativa de una institución más grande. Él mismo, como persona, ha demostrado tremenda generosidad, empatía y cariño por el pueblo que lo acogió por varias décadas. La gente capta inmediatamente estos gestos, por pequeños que sean, y los premia cálidamente con la devoción de quienes buscan líderes en quienes creer, confiar e imitar, sean estos o no religiosos.

La visita del Papa dura una semana. Sin embargo, su impacto sobre el país debería prolongarse mucho más. León XIV trajo un mensaje de unión, de justicia, de paz y, sobre todo, de amor. Nos recordó que el Perú y su gente son extraordinarios. Que hay causas nobles que nos emocionan, nos unen y nos igualan a todos. Que podemos compartir una visión. Eso es lo que debe prevalecer cuando él se vaya. Y quizá todo esto le recordó a él mismo por qué, hace ya un tiempo, tomó la decisión de también ser parte para siempre de este pueblo lleno de ilusiones, generosidad y agradecimiento.