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El Papa y su pueblo

León XIV se encontró con una nación rebalsada de emoción, alegría y agradecimiento por su visita.

    Editorial El Comercio
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    León XIV puede haber sido el protagonista de los últimos días, pero los reflectores los ha compartido merecidamente con el enorme cariño que el pueblo peruano volcó sobre él.

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