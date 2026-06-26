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Estamos advertidos

Lo ocurrido en Venezuela nos recuerda que en el Perú debemos estar siempre preparados para enfrentar un sismo.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
    Personas transitan frente a escombros de edificios afectados por terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
    / Ronald Peña R.

    Al menos 188 muertos, más de 1.520 heridos, 157 desaparecidos y cerca de 3.000 familias sin vivienda. Esas son las cifras –provisionales– del doble terremoto que sacudió a Venezuela anteayer. Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, separados apenas 39 segundos entre sí, con epicentro en el estado Yaracuy, constituyeron los movimientos telúricos de mayor magnitud e impacto en ese país en más de un siglo. Decenas de edificios colapsaron en Caracas y La Guaira, que fue declarada zona de desastre. El mundo observa con horror. Pero nosotros debemos observarlo como una advertencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.