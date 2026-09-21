Lo que se llevó el viento

El Perú, se sabe, tiene un serio problema de confianza en su sistema político. Encuestas recientes del Barómetro de las Américas, por ejemplo, apuntan a que menos de un quinto de la población nacional está satisfecha con el funcionamiento de la democracia. En América Latina, la cifra supera el 40%.

Parte de la explicación puede estar en que las autoridades electas cumplen poco de lo que prometen, aun para estándares de políticos tradicionales. Una investigación del Laboratorio Universitario de El Comercio, “Dicho y hecho”, publicada ayer en estas páginas, encontró que la gran mayoría de promesas de los planes de gobierno regional 2023-2026 no se cumplieron.

De acuerdo con el análisis, solo cuatro de cada diez ofrecimientos podían someterse a una verificación –el resto eran declaraciones generales sin meta cuantificable, excedían las competencias del gobierno regional o repetían disposiciones que ya existían–. De las 1.421 propuestas que sí podían ser evaluadas, apenas el 12% se cumplió. El resto de las verificables o bien seguían en proceso de ejecución o fueron, de plano, incumplidas. En algunas regiones, la proporción de compromisos honrados no llega al 5%. En cuanto a los sectores, salud fue el área con más promesas, seguida de educación, cultura, ciencia y tecnología, y gestión institucional.

La estadística es relevante no solo para llevar a cabo un análisis de rendición de cuentas de las autoridades salientes, sino de cara a las elecciones regionales y municipales que vienen en dos semanas. ¿Qué equipos de gestión han mostrado mayores competencias y efectividad? ¿Qué tipos de promesas suelen cumplirse y cuáles son castillos en el aire? ¿De qué depende que se cumplan? ¿En qué regiones se hace más relevante exigir por lo menos objetivos medibles? Aún con la prohibición de la reelección inmediata en la misma jurisdicción (una proscripción, al parecer, relativa, según la interpretación del JNE), estas son consideraciones importantes al momento de marcar la cédula en octubre.

Los pobres ratios de cumplimiento subnacional son posiblemente uno de los motivos por los que la población en general desconfía de sus autoridades. Pero mejor información antes de votar es uno de los principales antídotos a este mal. Este Diario invita a todos los ciudadanos a consultar los resultados de su región a través del trabajo realizado en conjunto con estudiantes de la Universidad del Pacífico, de la UPC y de la Universidad de Lima. Se debe exigir, al menos, objetivos medibles, responsables y tiempos de ejecución. Error ignorado es error repetido.