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Lo que se llevó el viento

Equipos de los gobiernos regionales incumplen la mayoría de las promesas de campaña, una alerta para los comicios que vienen.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El Perú, se sabe, tiene un serio problema de confianza en su sistema político. Encuestas recientes del Barómetro de las Américas, por ejemplo, apuntan a que menos de un quinto de la población nacional está satisfecha con el funcionamiento de la democracia. En América Latina, la cifra supera el 40%.

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