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Con pecados de acción y omisión

Los diputados entrantes tienen varias ideas sobre nuevos proyectos de ley, pero la mayoría preocupa más de lo que entusiasma.

    Editorial El Comercio
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    Los diputados alistas los primeros proyectos de ley que ingresarán a trámite desde agosto de 2026.
    Los diputados alistas los primeros proyectos de ley que ingresarán a trámite desde agosto de 2026.

    A decir verdad, la valla reputacional que enfrentará el Congreso entrante no está muy alta. Los congresistas que iniciaron su trabajo en el 2021 han dejado una pobre imagen del poder que representan. De acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, por ejemplo, 80% de la población desaprueba al actual Legislativo.

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