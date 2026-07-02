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El malo y el peor

Los dos únicos postulantes a la alcaldía de Pataz están vinculados a la minería informal.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El distrito de Pataz, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región de La Libertad, es seguramente el epicentro de la crisis de violencia y criminalidad asociada a la minería ilegal del oro que afecta a todo el país. Y no se trata de una caracterización retórica: los números hablan por sí solos. Desde el 2017 hasta octubre del 2024, se registraron unos 600 atentados contra trabajadores de mineras formales en la provincia, perpetrados con armas de guerra y explosivos dentro de los propios socavones. En la zona, operan entre cinco y siete bandas criminales identificadas que controlan cientos de socavones ilegales. Sin embargo, por increíble que resulte, los únicos candidatos que postularán en octubre de este año a la alcaldía distrital son dos individuos vinculados a ese mismísimo problema. Se trata de José Torrealva Iparraguirre, quien ya ocupó el cargo entre el 2015 y el 2018 representando a la organización Súmate por una Nueva Realidad y ahora aspira a repetir el plato con los colores de Podemos Perú; y de Miguel Mantilla Rodríguez, quien ha fracasado ya dos veces en el intento (primero por Trabajo más Trabajo y después por Democracia Directa) y esta vez busca el sillón municipal con las banderas de Alianza para el Progreso.

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