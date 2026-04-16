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Los “errores” puntuales

Las abundantes irregularidades registradas en la jornada electoral del domingo empañan la imagen del sistema electoral.

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El cúmulo de voces que piden la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sigue creciendo. Ya no son solo partidos políticos o candidatos que participaron en la primera vuelta, sino también voces de la sociedad civil, como la Unión de Gremios. En un comunicado emitido ayer, esta solicitó a la Junta Nacional de Justicia que destituya al titular del organismo electoral, quien todavía se aferra al cargo, y que el nuevo jefe de la ONPE remueva a todos los funcionarios implicados en la cadena de irregularidades que han generado esta crisis que amenaza con demoler el prestigio de la institución.

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