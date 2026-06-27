El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Bienvenida, bicameralidad

Los flamantes senadores y diputados deben estar a la altura del retorno del sistema legislativo bicameral.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    Cuando los nuevos senadores y diputados recibieron anteayer y ayer sus credenciales, el gesto no fue solo un trámite de protocolo. Fue el umbral formal de una nueva etapa para el sistema político peruano. Con ese acto, el Perú deja atrás, al menos en su arquitectura institucional, más de 30 años de unicameralismo que la Constitución de 1993 impuso como parte del rediseño del Estado. La restitución del Senado, por la que estas páginas han abogado durante años, no es un fin en sí misma. Es, si se ejerce bien, un instrumento para una mejor calidad legislativa.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.