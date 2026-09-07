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Los golondrinos

Demasiados candidatos a regidor, alcalde y gobernador no viven en la jurisdicción que aspiran liderar.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hace dos décadas y media, cuando empezó el proceso de descentralización política del Perú, uno de los principales argumentos de sus defensores era que tener alcaldes y gobernadores que viven en la misma jurisdicción que lideran los haría más cercanos a los problemas del día a día de sus habitantes. Mucho más que un foráneo, un vecino de cualquier distrito sabe de sobra, por ejemplo, qué vías importantes están en mal estado, por dónde falta iluminación y seguridad, o qué zonas tienen el mayor potencial de desarrollo económico.

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