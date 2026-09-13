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Las otras políticas

Los grandes problemas del Perú no están en la política monetaria del BCR, sino en los sectores sociales.

    Editorial El Comercio
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    BCR. (Foto: GEC)
    BCR. (Foto: GEC)
    / EDUARDO CAVERO

    A lo largo de sus años al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), las presentaciones oficiales de Julio Velarde en el Congreso de la República forman ya parte de una particular tradición nacional. Usualmente, esta rutina consiste en una intervención inicial de Velarde con datos y cifras de la economía nacional, seguida de diversas preguntas que poco o nada tienen que ver con el rol del BCR, y se cierra con respuestas pacientes del jefe del ente emisor.

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