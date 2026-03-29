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Los guardias tardones

Ningún partido tiene personeros inscritos, un problema no solo para ellos, sino para la democracia.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La confianza en las autoridades electorales es fundamental para el proceso democrático. En particular, más allá de eventuales omisiones menores, el profesionalismo e imparcialidad del JNE y de la ONPE deben estar más allá de toda duda. Aun así, los partidos en contienda disponen de una herramienta adicional para garantizar que los votos marcados a su favor se registren apropiadamente: la presencia de personeros. Pero nadie parece tomárselo muy en serio. Según informó ayer este Diario, faltando apenas dos semanas para los comicios, ninguno de los 37 partidos ha acreditado a sus personeros.

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