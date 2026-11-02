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Talento por ganar

Los indicadores de empleo juvenil tienden a la baja, y eso es un problema serio para todo el país.

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    Empleo juvenil. (Foto: GEC)
    Empleo juvenil. (Foto: GEC)
    / JUAN PONCE VALENZUELA

    Para algunos políticos, apostar por la capacitación y competencias de los jóvenes puede ser un dilema. Por un lado, es una inversión cara que solo paga a largo plazo, cuando posiblemente las autoridades actuales ya no estén en posición de aprovechar los réditos políticos. Sin embargo, por otro lado, es posiblemente una de las decisiones más relevantes para el futuro de las próximas generaciones y del país.

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