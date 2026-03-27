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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Más allá de los debates

Los intercambios de esta y la próxima semana son un buen punto de partida para pensar en el sentido del voto que emitiremos en poco más de 15 días.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Esta semana se llevó a cabo la primera ronda de debates entre los 35 candidatos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno este 12 de abril. Por cuestiones logísticas, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que distribuir a los aspirantes en tres días distintos y, aun así, las jornadas se extendieron por varias horas. Más allá de ello, sin embargo, es positivo que los organizadores consiguieran reunir –por primera vez en esta campaña– a todos los postulantes presidenciales en un mismo foro y que estos últimos, en tanto, hayan acudido a la cita, con la notable excepción del prófugo Vladimir Cerrón (Perú Libre), sobre el que pesa una orden de prisión preventiva.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.