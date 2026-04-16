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Los jóvenes medallistas peruanos, la espera de los camiones que trasladaron material de los comicios y el informe de la Misión Electoral de la Unión Europea

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 16 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Los camiones con material electoral de la ONPE que llegaron al local de la entidad en Lurín. Foto: Julio Reaño / GEC
    Los camiones con material electoral de la ONPE que llegaron al local de la entidad en Lurín. Foto: Julio Reaño / GEC

    En el Semáforo de este jueves 16 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el equipo peruano que nos representa en los Juegos Suramericanos de la Juventud está teniendo muy buenos resultados. Ya varios jóvenes deportistas han logrado medallas en el torneo. El segundo tema: una fila de hasta 500 camiones, que trasladaban material electoral, estuvo estacionada frente al almacén de la ONPE en Lurín. A los vehículos recién se les permitió ingresar al mediodía del martes, tras casi 48 horas de espera. Por último, es preocupante que la Misión Electoral de la Unión Europea concluyera en su informe que solo hubo “problemas graves” y “retrasos” en las elecciones generales del domingo 12.

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