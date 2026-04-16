Los jóvenes medallistas peruanos, la espera de los camiones que trasladaron material de los comicios y el informe de la Misión Electoral de la Unión Europea

En el Semáforo de este jueves 16 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el equipo peruano que nos representa en los Juegos Suramericanos de la Juventud está teniendo muy buenos resultados. Ya varios jóvenes deportistas han logrado medallas en el torneo. El segundo tema: una fila de hasta 500 camiones, que trasladaban material electoral, estuvo estacionada frente al almacén de la ONPE en Lurín. A los vehículos recién se les permitió ingresar al mediodía del martes, tras casi 48 horas de espera. Por último, es preocupante que la Misión Electoral de la Unión Europea concluyera en su informe que solo hubo “problemas graves” y “retrasos” en las elecciones generales del domingo 12.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Medallas del equipo peruano

El equipo peruano que participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá, sigue dando buenos resultados. Keiji Takeda logró la medalla de plata en tenis de mesa individual, mientras que la surfista Emilia Ezcurra y Yesus Parea obtuvieron la de bronce en SUP surf y en judo -66 kg. Estas preseas se suman a la de oro que Francesko Canayo logró en la categoría 51 kg de lucha libre y a la de plata obtenida por Oziel Herrera en 60 kg. La delegación peruana consta de 141 deportistas entre 14 y 17 años.

🔴 Larga espera para dejar material electoral

A las demoras que hubo en la votación del domingo se suma la larga espera de centenares de camiones que debían entregar el material electoral e insumos usados ese día (planillones sobrantes o computadoras): una fila de hasta 500 camiones estuvo estacionada frente al almacén de la ONPE en Lurín. Recién se les permitió ingresar al mediodía del martes, tras casi 48 horas de espera. Los conductores, a quienes no se les dio una explicación, tuvieron que dormir en sus vehículos.

🔴 “Problemas graves” y “retrasos”

Es preocupante que la Misión Electoral de la Unión Europea concluya que solo hubo “problemas graves” y “retrasos” en las elecciones del domingo. Esta postura minimiza las evidentes anomalías denunciadas por miles de ciudadanos y observadores locales. Al avalar un proceso empañado, la misión pierde credibilidad y abandona su rol objetivo, y se convierte en una especie de validador ciego. Ignorar las graves irregularidades profundiza la crisis de confianza en nuestro sistema electoral.