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Pisando el fondo

Los resultados de la prueba PISA 2025 confirman una década perdida en educación, producto de la desidia política que toleró a docentes reprobados y prolongó el cierre de las aulas.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    Argentina presenta un modelo de educación presencial, en plena pandemia, como parte de la nueva normalidad. (Foto: Mario Zapata / GEC)
    Argentina presenta un modelo de educación presencial, en plena pandemia, como parte de la nueva normalidad. (Foto: Mario Zapata / GEC)
    / MARIO ZAPATA

    Los resultados de la prueba PISA 2025 no dejan lugar a interpretaciones optimistas: el Perú retrocedió a niveles similares a los del 2015, como si una década entera de esfuerzo educativo se hubiera esfumado. La caída de 9 puntos en matemática y de 18 en lectura respecto del 2022 confirma que 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencia. América Latina entera retrocede, sí, pero eso no debe servirnos de consuelo ni de excusa: el deterioro peruano tiene nombres y responsables concretos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.