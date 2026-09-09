Pisando el fondo

Los resultados de la prueba PISA 2025 no dejan lugar a interpretaciones optimistas: el Perú retrocedió a niveles similares a los del 2015, como si una década entera de esfuerzo educativo se hubiera esfumado. La caída de 9 puntos en matemática y de 18 en lectura respecto del 2022 confirma que 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencia. América Latina entera retrocede, sí, pero eso no debe servirnos de consuelo ni de excusa: el deterioro peruano tiene nombres y responsables concretos.

El primero es el Congreso, que en los últimos años convirtió la meritocracia docente en moneda de cambio electoral. Este Diario advirtió, cuando se aprobó reincorporar a miles de maestros que habían reprobado la evaluación del 2014, que el Legislativo pisoteaba el esfuerzo de quienes sí se prepararon y les daba la espalda a millones de escolares que tendrían como profesores a quienes “no se preocuparon por ejercer esta labor”. Que legisladores, que eran profesores desaprobados hasta siete veces, defendieran esa ley “en nombre de los derechos” de los docentes retrata con crudeza a quiénes representaban en realidad esos parlamentarios.

El segundo responsable es el gobierno de Pedro Castillo, que puso al frente del sector a ministros con estrechos vínculos sindicales, opuestos desde el primer día a las evaluaciones docentes y dispuestos a apañar a los maestros peor preparados. Bajo su gestión se toleró la filtración del examen de nombramiento docente del 2021, en perjuicio de los 250.000 maestros que sí se prepararon para rendirlo con seriedad. No fue un desliz aislado: fue la ejecución de una agenda gremial por encima del derecho de los niños a tener buenos profesores y un claro desmedro a la calidad educativa.

Los gobiernos que sucedieron a Castillo tampoco corrigieron el rumbo. La educación pasó por un carrusel de ministros sin continuidad ni visión de Estado, mientras la meritocracia seguía siendo negociada en el Congreso a costa de los estudiantes. A esa desidia se sumó otro golpe: el Perú fue uno de los países que más tardó en volver a clases presenciales tras la pandemia, con apenas 6,5% de escolares en las aulas cuando países como Chile o Colombia ya superaban el 50%. La virtualidad, además, fue una ficción para miles de hogares donde no todos los menores podían conectarse a sus clases a diario. Esa generación arrastra hoy la factura.

El gobierno de Keiko Fujimori tiene la obligación de romper esta inercia con urgencia, no con discursos. Se necesita blindar la evaluación docente de presiones sindicales y parlamentarias, garantizar clases efectivas y recuperar lo perdido en la pandemia sin más dilaciones. El Perú no puede seguir pisando el fondo de la tabla en educación; se necesita que el Ejecutivo trabaje de forma decidida en una política de Estado que trascienda gobiernos y tintes ideológicos para sacar adelante al futuro del país y que no vuelva a haber una década perdida.