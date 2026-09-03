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Los tentáculos que faltan

La captura de Jhonsson Cruz Torres es un primer gran paso, pero el objetivo final debe ser el desmantelamiento total de la red criminal de Los Pulpos.

    Editorial El Comercio
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    La tarde del miércoles, Jhonsson Smit Cruz Arce fue trasladado a Lima tras ser capturado en Bolivia. Foto: El Comercio
    La tarde del miércoles, Jhonsson Smit Cruz Arce fue trasladado a Lima tras ser capturado en Bolivia. Foto: El Comercio

    Los Pulpos son una organización criminal que viene sembrando el terror desde hace décadas en La Libertad y que ha extendido sus tentáculos a otros países de Sudamérica. Cada cierto tiempo, sus crímenes hacen que vuelvan a cobrar notoriedad. Sin embargo, cuando las noticias dejan las primeras planas, las autoridades parecen olvidar su existencia. No obstante, esa amnesia institucional tiene un costo en vidas humanas.

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