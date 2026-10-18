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Me paro y me voy

Impedir que se discuta el pedido de facultades, como hizo la oposición del Senado esta semana, es antidemocrático y hostil.

    Editorial El Comercio
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    "La discrepancia política es saludable. Aunque cueste, la democracia se basa en encontrar soluciones conversadas y consensos en medio de posiciones encontradas y hasta antagónicas". Ilustración: El Comercio.
    "La discrepancia política es saludable. Aunque cueste, la democracia se basa en encontrar soluciones conversadas y consensos en medio de posiciones encontradas y hasta antagónicas". Ilustración: El Comercio.

    Se sabía que durante estos primeros meses de gestión la relación entre ambas cámaras del Congreso -y entre las bancadas que las conforman- iba a ser tirante. No solo se tenía un parlamento nuevamente fragmentado, con alianzas débiles y varios legisladores poco experimentados, sino que la nueva presencia del Senado implicaba un periodo de aprendizaje y adecuación que no iba a ser simple. Muchas de las reglas que dejó el anterior Legislativo no estaban suficientemente claras, lo que dejó espacio a interpretaciones varias y disputas. Más aún, con una de las cámaras dirigida por la alianza en oposición al gobierno y la otra -a duras penas- por la coalición oficialista, los encontronazos iban a ser inevitables.

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