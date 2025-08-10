Minas subterráneas

Los congresistas, se entiende, tienen un pasado laboral que forma parte de la experiencia relevante con la que llegaron al cargo. De hecho, idealmente, deberían ser capaces de apalancar ese conocimiento para calibrar y mejorar su labor legislativa y de representación. Pero si los vínculos laborales o empresariales anteriores se mantienen una vez llegados al cargo, no son trasparentados y se impulsa regulación que puede afectarlos, eso se llama conflicto de interés.

Es algo en este tenor lo que va a suceder en una de las comisiones más importantes del Congreso. Fuerza Popular decidió colocar como presidente de la Comisión de Economía al parlamentario Víctor Flores. Precisamente cuando el Legislativo –y esa comisión en particular– se encamina en la próxima legislatura a debatir la norma sobre la regulación de la minería artesanal e informal, el partido en cuestión decidió poner al frente del grupo de trabajo a un congresista con intereses en el sector.

Según un informe publicado ayer por la Unidad de Investigación de este Diario, desde su curul Flores ha venido defendiendo la ampliación del Reinfo –instrumento que la minería informal utiliza de carta blanca para continuar trabajando– a pesar de que en unidades mineras de empresas en las que es accionista operaban informales. Por ejemplo, la compañía minera Marilia & FCS, de la que Flores era accionista mayoritario por lo menos hasta el 2022, tiene cinco concesiones en Piura: en todas hay inscripciones suspendidas del Reinfo. El congresista alude que esta información estaba ya a disposición del público, pero lo cierto es que tomó a El Comercio cruces de bases de datos para hallarla.

En afán de consistencia, este Congreso ha sido especialmente negligente en el nombramiento de presidentes de esta y otras comisiones. Sin ir muy lejos, en la presidencia de la Comisión de Economía, Flores reemplaza a Ilich López, quien tenía muy poca experiencia en la materia y además carga con una denuncia constitucional de la fiscalía por organización criminal y otros delitos. En la Comisión de Energía y Minas de la legislatura pasada, su presidente, Paul Gutiérrez (quien ha pasado por tres bancadas en los últimos 30 días), defendía con ímpetu la heredabilidad del Reinfo y otros disparates en el sector.

Esta era la última oportunidad del último congreso unicameral para dejar una buena imagen en la población, pero dados los nombramientos recientes parece que los partidos ya tomaron su decisión.