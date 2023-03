Ayer Lima vivió una jornada convulsa. En menos de 12 horas, más de 20 quebradas se activaron en la capital, en distritos como Punta Hermosa, Ancón, Cieneguilla y San Juan de Lurigancho, desatando el pánico y la preocupación entre la población local. Mientras que los tres ríos principales de la ciudad –el Rímac, el Chillón y el Lurín– aumentaron peligrosamente su caudal en cuestión de horas debido a las lluvias y a la activación de las quebradas que las abastecen desde diferentes puntos del territorio producto del embate del ciclón Yaku.

Como salta a la vista, ni la ciudadanía ni las autoridades estaban preparadas para lidiar con esta tesitura, a pesar de que huaicos y desbordes suelen ser eventos que nos afectan recurrentemente y cuando hace solo seis años el azote del fenómeno de El Niño costero nos dejó lecciones que supuestamente no debíamos olvidar. Ante la falta de previsión, y mientras la lluvia ya nos cae encima, no queda otra que tomar decisiones de emergencia, por lo que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas para hoy entre las que se incluye la suspensión de clases escolares en los colegios privados y públicos de Lima, el Callao y Lima Provincias.

Sería completamente descabellado dejar que los alumnos se movilicen a sus centros educativos allí donde los huaicos ya vienen causando estragos o donde su llegada es inminente. Y lo mismo se puede decir de aquellos distritos que se hallan en riesgo por el incremento del caudal de algún río cercano. Lo primordial siempre será salvaguardar la vida de nuestros estudiantes y no exponerlos a situaciones que pueden ponerlos en peligro. El problema, sin embargo, es que la decisión del Gobierno se extiende a la totalidad de las escuelas en Lima cuando los embates de Yaku no son iguales en todas partes. Y no hace sentido que se suspendan las clases en aquellos distritos que no se encuentran en riesgo de huaicos o inundaciones.

Lo que decimos aquí no es un capricho. Hoy justamente se cumplen tres años del inicio del estado de emergencia en nuestro país por la pandemia del COVID-19, un episodio que golpeó a todos los peruanos, pero que fue particularmente pernicioso con nuestros niños y adolescentes, que tuvieron que pagar los platos rotos no solo por el virus, sino también por esa mezcla entre desidia y excesiva cautela de las autoridades que convirtieron al Perú en uno de los últimos países en la región en volver a la presencialidad. Cada día que los alumnos pasan alejados de sus aulas tiene un impacto en su aprendizaje. Así, mientras más veces este alejamiento se repita y se prolongue en el tiempo, mayores serán también las consecuencias en las posibilidades que tendrán a lo largo de su vida. Y, habida cuenta de que en los últimos tres años hemos impedido que nuestros niños y adolescentes asistan a sus colegios, no solo por el virus, sino también por las protestas sociales de los últimos meses y por decisiones irracionales de nuestros políticos –como aquella que motivó el toque de queda en Lima el 5 de abril del año pasado–, lo último que necesitamos son más días de clases cancelados.

Si lo que quiere el Gobierno es proteger realmente a los niños debería ser cuidadoso al momento de discernir entre aquellos distritos en los que es imperioso que se suspenda la jornada escolar de aquellos en los que no. Asimismo, las lluvias también han venido a recordarnos la impostergable tarea que supone sanear la infraestructura escolar en un país en el que, como reveló el año pasado la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), más del 80% de los locales educativos públicos y privados tiene problemas de este este tipo y donde el 29% se encuentra en riesgo de demolición. Finalmente, como mencionamos ayer en esta página, es hora de que las autoridades se tomen en serio la labor de fomentar entre los escolares una cultura de la prevención que podría salvarles la vida a ellos o a sus familiares ante aquellos desastres con los que convivimos, desde terremotos hasta deslizamientos.

El COVID-19 ya nos demostró en su momento que, muchas veces, las malas decisiones de nuestras autoridades pueden terminar siendo más perjudiciales para la población que la naturaleza misma. En esta hora difícil para el país no tiene sentido que el Gobierno suspenda clases en los lugares en los que la situación no lo amerita. Los chicos ya no pueden perder más horas de escuela.