Minería informal en el Congreso

La casualidad ha dejado de ser una excusa creíble. Un día después de que la Comisión de Energía y Minas se viera obligada a retirar un plan de trabajo que abría sus puertas a la minería informal, su presidenta, Yenifer Paredes, recibía en su despacho a los dirigentes de la Confemin. No se trató de un saludo protocolar: se trató, como lo admitió el propio Máximo Franco Béquer, de exigir que el Reinfo se amplíe “sí o sí”.

La secuencia no puede leerse como un desliz. La misma semana en que el grupo de trabajo daba marcha atrás bajo la presión de sus propios integrantes, la cuñada del golpista Pedro Castillo abría la puerta a quienes pretenden convertir la formalización –que vence el 31 de diciembre– en un registro sin control, sin fiscalización y, en los hechos, en un salvoconducto para los que operan fuera de la ley.

La advertencia que este Diario formuló al confirmarse el nombramiento de Paredes se confirma ahora con el registro de visitas. El gremio no esconde su estrategia: apoya en campaña a quienes luego le devuelven el favor desde una curul o una comisión. Franco Béquer ha sido explícito: “Le hemos apoyado en las elecciones”. La comisión, de esta manera, no parece dirigir el sector: parece ser dirigida por él.

No se trata de un hecho aislado. Si la Comisión de Energía y Minas se comporta hoy como un caballo de Troya de la minería informal, no es sino la continuación de una historia que arrancó en el Congreso pasado: la Confemin ya se sentó entonces con legisladores como Víctor Cutipa –quien presidió ese mismo grupo de trabajo– y Guido Bellido, e incluso llegó a Palacio de Gobierno, siempre con una única exigencia. Y todo apunta, una vez más, a una renovación del Reinfo sin contrapesos.

El riesgo no es menor. Allá donde la minería ilegal avanza, avanzan también la contaminación, la violencia y la extorsión; lo recordaba hace poco el propio presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, al advertir que no se puede “formalizar a costa del medio ambiente”. Ampliar el Reinfo sin condiciones no es un gesto de inclusión: es una amnistía ambiental y fiscal que el país no puede permitirse.

Yenifer Paredes puede insistir en que su comisión actuará con rigor técnico. Los hechos, sin embargo, parecen desmentirla. Quien firma un plan favorable a la minería informal, recibe a sus dirigentes a puerta cerrada y escucha sus reclamos sin convocar a los afectados por la contaminación, no está fiscalizando al sector: lo está representando. La ciudadanía no debe pasar por alto la lección.