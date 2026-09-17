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Minería informal en el Congreso

El encuentro de Yenifer Paredes con la Confemin confirma, una vez más, que el Reinfo se negocia en los despachos del Parlamento antes que en el debate público.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Raúl Rodríguez
    Ilustración: Raúl Rodríguez

    La casualidad ha dejado de ser una excusa creíble. Un día después de que la Comisión de Energía y Minas se viera obligada a retirar un plan de trabajo que abría sus puertas a la minería informal, su presidenta, Yenifer Paredes, recibía en su despacho a los dirigentes de la Confemin. No se trató de un saludo protocolar: se trató, como lo admitió el propio Máximo Franco Béquer, de exigir que el Reinfo se amplíe “sí o sí”.

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