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Necesaria pero no suficiente

En más de dos años, la emergencia no ha logrado contener la violencia asesina en Pataz.

    Editorial El Comercio
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    En Pataz, en particular, ese estado de excepción lleva ya más de dos años vigente; sin embargo, los homicidios continúan al alza. Ilustración: El Comercio
    En Pataz, en particular, ese estado de excepción lleva ya más de dos años vigente; sin embargo, los homicidios continúan al alza. Ilustración: El Comercio

    El registro de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintos distritos del país, y entre setiembre del 2025 y agosto de este año arroja un resultado más que alarmante en Pataz (La Libertad): 315. Tal cifra representa más del doble de la que se registró en otro distrito, que ocupa el segundo puesto en ese fatídico ránking: Ananea (Puno), donde la tasa de asesinatos medida con el mismo criterio es de 145. Estos territorios y muchos más que siguen en la lista, como Inambari o Laberinto (Madre de Dios), son distritos donde existe minería informal o ilegal. Otros como Unión Asháninka (Cusco) o Zarumilla y Papayal (Tumbes) están asociados al cultivo de la coca o al tráfico de drogas en general. La conclusión es evidente: la prominente presencia de organizaciones criminales en esas zonas explica la violencia que campea en ellas.

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