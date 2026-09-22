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Negativas, evasivas y silencios

Nadie responde por los trabajadores del Congreso que figuran en el planillón del Movadef.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Raúl Rodríguez
    Ilustración: Raúl Rodríguez

    Un informe del programa “Cuarto poder” reveló el último domingo que en el Congreso de la República trabajan no menos de diez personas que figuran en el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso que, oportunamente, fue impedido de inscribirse en el registro de organizaciones con derecho a participar en los procesos electorales en el país. Como se recuerda, esa medida fue una respuesta al hecho de que el movimiento en cuestión se reclamaba seguidor del llamado “pensamiento Gonzalo”, elucubración teórica del cabecilla terrorista Abimael Guzmán para justificar sus asesinatos. A una gavilla de sujetos que quieren dinamitar la democracia, como es obvio, no se les puede permitir participar de ella.

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