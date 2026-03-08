El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

No cierren los colegios

La absurda decisión de suspender las clases presenciales en colegios, institutos y universidades de Lima y Callao no soluciona nada; más bien, genera nuevos problemas.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Se sabe de sobra que las clases virtuales no son un sustituto adecuado para la presencialidad". Foto: Andina/Referencial.
    "Se sabe de sobra que las clases virtuales no son un sustituto adecuado para la presencialidad". Foto: Andina/Referencial.

    Debido a la escasez de GNV por la fuga y deflagración en el ducto de Camisea, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el viernes que –entre otras medidas– las clases de los colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao pasarían a modalidad virtual durante la semana que viene.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.