Durante su presentación en CADE Ejecutivos 2026, que se celebra estos días en Urubamba (Cusco), el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, fue consultado sobre su posición frente a las intenciones de extender la vigencia del Reinfo más allá del 31 de diciembre. Se trata de un escenario altamente probable, habida cuenta de la deliberada morosidad con la que el actual Congreso viene abordando la discusión de la ley MAPE. Sin embargo, en lugar de responder, el titular de la Cámara Baja optó por escamotear la respuesta escudándose en una supuesta neutralidad que, según sostuvo, le impondría el cargo que ocupa. Lo cierto es que la justificación de su silencio, presentado como una obligación institucional, no es válida.

Como se sabe, los presidentes de ambas cámaras del Parlamento pueden dejar en cualquier momento la conducción de un debate en el pleno en manos de otro integrante de la Mesa Directiva y trasladarse a su escaño para intervenir en la discusión. No solo tienen derecho a votar en toda ocasión, sino que, en caso de empate entre dos posiciones en el hemiciclo, gozan del privilegio del voto dirimente. Al establecer prioridades en la agenda parlamentaria, por lo demás, también hacen pesar una posición frente a determinados asuntos.

La actitud remisa de Reto dio, por lo tanto, la impresión de responder menos a una exigencia del cargo que al deseo de evitar un pronunciamiento contrario a la prolongación de un instrumento legal que, en 10 años y tras cinco ampliaciones, no ha servido para formalizar sino a un número ínfimo de mineros informales y que, en cambio, ha terminado convertido en parapeto para actividades directamente criminales. Desde distintas bancadas –incluida la del partido hoy en el gobierno– se ha evitado repetidamente confrontar los intereses de la minería ilegal. Y, a juzgar por las declaraciones de diversos parlamentarios, todo indica que a fin de año podríamos asistir una vez más a esa misma claudicación. En este Diario hemos sido y seguimos siendo claros al respecto: ¡no más Reinfo! Que quien ocupa la máxima autoridad de la Cámara de Diputados prefiera escudarse en una supuesta neutralidad para no fijar posición frente a un asunto de semejante gravedad resulta, por eso, doblemente censurable.