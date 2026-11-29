Desde el descubrimiento de los yacimientos del gas de Camisea, hace aproximadamente cuatro décadas, los hogares del sur del país han esperado que el combustible llegue a sus puertas. Esta semana, el gobierno dio el primer paso en ese camino con la firma de la adenda al contrato de concesión con la empresa Cálidda.

El acuerdo incluye extender la cobertura del abastecimiento a 15 ciudades de Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, Apurímac, Junín y Ucayali. Las autoridades esperan que cerca de un millón de ciudadanos se beneficien con energía más barata y de menor impacto ambiental para usos como cocina, terma, calefacción, entre otros. También se beneficiarán hospitales, industrias, comercios, escuelas y cualquier establecimiento en la red que requiera energía. La inversión esperada es de cerca de US$550 millones que se usarán en cuatro ‘city gates’, 12 plantas satélites de regasificación y más de 3.789 kilómetros de redes de distribución.

El gobierno ha dejado claro que el transporte inicial de gas vía camiones, sin usar un gasoducto troncal, se trata de una solución temporal mientras se avanza con la reactivación del proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (Sitgas) a través de Pro Inversión. En entrevista con este Diario, además, Martín Mejía, director general de Cálidda, indicó que no se limitarán a llevar gas a las 300.000 viviendas pactadas, sino que harán “todas las que nos dejen hacer”.

Sin embargo, políticos como Verónika Mendoza, gobernadora electa del Cusco, y Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, rechazan el acuerdo. “No podemos aceptar migajas”, dijo Mendoza durante su participación en CADE, celebrada en Urubamba. Sánchez, en redes sociales, fue más allá y pidió la interpelación y censura del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Dijo que este había “mentido, desoído y validado esta adenda entreguista”.

La percepción inevitable es que –si el gas realmente llega de forma económica a los hogares en Cusco y otras regiones– la izquierda perderá una de las banderas que ha estado utilizando por décadas para criticar el sistema. ¿De qué otra manera se podría entender la oposición a un primer paso concreto –como este– para llevar energía barata a las familias?

Mendoza y sus correligionarios han hecho una carrera política basada en la oposición y el antagonismo. Incluso cuando fueron ávidos compañeros de viaje del gobierno vigente, como durante las administraciones de Ollanta Humala y luego de Pedro Castillo, fallaron en ejecutar una agenda constructiva y eficaz para el país. Y, al parecer, ni siquiera el cargo de gobernadora le podrá quitar tal hábito.