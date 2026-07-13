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Optimismo de arranque

El siguiente gobierno asumirá sus funciones con una demanda clara de la ciudadanía por mayor seguridad y también altas expectativas de su labor en general.

    Editorial El Comercio
    Por

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En un país como el Perú –con territorios extensos, varias carencias y amplia diversidad poblacional–, las prioridades de la ciudadanía suelen estar relativamente dispersas en las encuestas de percepción pública. Hay muchos temas por atender y opiniones encontradas sobre lo que es urgente en cada momento. En ese sentido, es inusual el resultado del último sondeo de Datum para El Comercio, en el que queda claro que la administración entrante de Keiko Fujimori asume el poder con un mandato popular específico: combatir la inseguridad.

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