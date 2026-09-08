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Arriola se va, la crisis se queda

El nuevo comandante general de la PNP deberá demostrar que el relevo no será solo un cambio de nombres.

    Editorial El Comercio
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    Óscar Arriola deja la Comandancia General de la PNP. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
    Óscar Arriola deja la Comandancia General de la PNP. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

    El general Óscar Arriola se había convertido en una carga política para el gobierno. Ya no era solo la izquierda la que cuestionaba su permanencia al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino también Renovación Popular, bancada clave para el Ejecutivo en el Congreso. Incluso, desde el propio Gabinete, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, había solicitado públicamente su salida.

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