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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Políticos, no candidatos

Pedir el voto en una elección y luego desentenderse de los resultados es una costumbre que los líderes peruanos deben erradicar.

    Editorial El Comercio
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Con el conteo de votos de la ONPE en poco más del 93%, resta definir quién enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las elecciones generales. Lo que sí está claro es que tanto Ricardo Belmont (Obras) como Carlos Álvarez (País para Todos) –dos candidatos que en algún momento de la campaña entusiasmaron a un nada desdeñable porcentaje de electores– han quedado matemáticamente fuera del balotaje. Y con ellos, una larga lista de aspirantes: George Forsyth, Carlos Espá y varios más, de los cuales la gran mayoría parece encaminada a desaparecer del escenario político sin mayor rastro.

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