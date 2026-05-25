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Petro-Perú como modelo

Lejos de desmarcarse del desastre de Petro-Perú, Juntos por el Perú insiste en difundir su modelo a otros sectores.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Sea quien sea que gane las elecciones presidenciales, posiblemente se tomará un tiempo para implementar decisiones claves luego de asumir el mando el 28 de julio. Es normal que transcurran algunos meses, cuajen los equipos, se acumule información y se midan fuerzas políticas antes de lanzarse por un camino u otro.

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