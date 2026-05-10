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El eterno retorno

Petro-Perú sigue desandando su tibio intento de reforma con la reincorporación de gerentes pasados.

    Editorial El Comercio
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    Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)
    Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)

    El gobierno que empiece funciones a partir del 28 de julio de este año se va a enfrentar con varios retos económicos y fiscales. Entre todos, quizá el más apremiante será el manejo de Petro-Perú.

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