Por la puerta chica

Las excarcelaciones son utilizadas por sus beneficiados para dar la falsa idea de que han sido reivindicados. Suelen posar para las fotos con gestos celebratorios para confundir a la opinión pública. En el caso de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y conspiradora en un golpe de Estado Betssy Chávez, su salida del penal Anexo de Mujeres se trata apenas de una suspensión de su prisión preventiva, pero ha venido incluso con oferta laboral.

El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) propuso contratar a Chávez como personal de confianza en el cargo de asesor II. Como se recuerda, ambos compartieron Gabinete bajo la presidencia de Pedro Castillo. Sánchez incluso fue incluido en las investigaciones respecto del golpe de Estado de diciembre del 2022, aunque luego fue excluido por el Poder Judicial.

Si bien no parece haber mayor impedimento legal para la contratación de Chávez en el Parlamento, la propuesta es un despropósito mayúsculo y una afrenta al sistema democrático. No han transcurrido ni tres años desde que la entonces cabeza de la PCM intentase –junto con los otros acusados– patear el tablero ante la posibilidad de una vacancia presidencial, y hacerse del poder total a punta de fuerza militar y policial.

Chávez no ha demostrado arrepentimiento ni ha ofrecido una explicación medianamente aceptable de lo sucedido. Es incomprensible que alguien pueda simplemente reconocer su participación activa en una conspiración para romper el orden democrático y, al mismo tiempo, mantener vigente su participación política. Si su línea de defensa legal es que sí intentó el golpe de Estado, pero que falló por su propia incompetencia y por tanto no hay delito, ese es un argumento que políticamente se debería asumir con profunda vergüenza y, mal que bien, dando por concluida cualquier aspiración futura en el sector público. Y más incomprensible aún es que se le ofrezca empleo nada menos que en el mismo Congreso que ella intentó disolver.

Chávez, al igual que Castillo y Aníbal Torres –entonces asesor de la PCM– debieron ser inmediatamente inhabilitados de la función pública por el Congreso. Si Chávez está hoy fuera de prisión, esto no es un testamento de su inocencia, sino apenas evidencia de errores procedimentales dentro del sistema de justicia mientras espera su condena final. Y aun si esta nunca llegase, el cinismo, desvergüenza y vocación dictatorial que ha demostrado son más que suficientes para ponerla a distancia prudente, y un poco más, de cualquier cargo público.