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Desastre avisado

Primeras lluvias en Piura confirman los peores temores sobre el meganiño.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Tania Bautista)
    (Foto: Tania Bautista)
    / Tania Bautista

    Según la ingeniera Grinia Ávalos, jefa institucional del Senamhi, las precipitaciones registradas entre el lunes y el martes en Piura corresponden al segundo episodio de lluvias asociado al fenómeno de El Niño (el primero fue el 24 de setiembre y afectó especialmente a Máncora). Esta vez, fueron diversas avenidas y viviendas de la ciudad norteña las que sufrieron las consecuencias del aguacero. Como se sabe, esto es solo el principio del evento que nos golpeará en los próximos meses, pero permite hacerse una idea de la capacidad de respuesta de los distintos estamentos del Estado frente al desafío que tienen por delante. Es sintomático, en ese sentido, que el Congreso haya tardado en aprobar las facultades solicitadas precisamente para lidiar con esta emergencia, mientras la naturaleza ya comienza a causar estragos…

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.