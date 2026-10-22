Desastre avisado

Según la ingeniera Grinia Ávalos, jefa institucional del Senamhi, las precipitaciones registradas entre el lunes y el martes en Piura corresponden al segundo episodio de lluvias asociado al fenómeno de El Niño (el primero fue el 24 de setiembre y afectó especialmente a Máncora). Esta vez, fueron diversas avenidas y viviendas de la ciudad norteña las que sufrieron las consecuencias del aguacero. Como se sabe, esto es solo el principio del evento que nos golpeará en los próximos meses, pero permite hacerse una idea de la capacidad de respuesta de los distintos estamentos del Estado frente al desafío que tienen por delante. Es sintomático, en ese sentido, que el Congreso haya tardado en aprobar las facultades solicitadas precisamente para lidiar con esta emergencia, mientras la naturaleza ya comienza a causar estragos…

En Piura, concretamente, estas primeras lluvias se dan cuando las intervenciones de drenaje y descolmatación no han concluido. Uno de los proyectos pendientes es el drenaje pluvial del centro histórico, a cargo del Gobierno Regional de Piura y cuya ejecución arrastra retrasos, ampliaciones de plazo y adicionales presupuestales.

Por el lado de las descolmataciones, se programaron en la región 21 intervenciones que comprenden 49,35 kilómetros de cauces de ríos y quebradas. Y, de acuerdo con información oficial, en el tramo Los Ejidos-Puente Bolognesi, los trabajos registran un avance del 100%, en tanto el volumen de descolmatación alcanza el 85,30%. Sin embargo, los avances reportados no son uniformes en todos los sectores. Las intervenciones en El Milagro-La Encantada y Piedra Negra, por ejemplo, registran avances de solo 27,59% y 20,73%.

En lo que concierne a las infraestructuras de servicios básicos, de un total de 135 evaluadas en cinco regiones del norte del país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha identificado 101 de agua potable y saneamiento en riesgo crítico. Ante este escenario, el organismo ha recomendado a las empresas prestadoras de tales servicios activar sus planes de gestión reactiva, garantizar la disponibilidad de grupos electrógenos y equipos de respaldo, así como adoptar medidas de protección de las instalaciones críticas frente a posibles lluvias e inundaciones.

La información disponible, en suma, sugiere que, si bien se están tomando acciones preventivas, estas van a resultar insuficientes para capear las dimensiones de la catástrofe climática que tenemos ad portas y cuya llegada conocíamos de meses atrás. Un desastre avisado que, lamentablemente, sí dañará a la gente.