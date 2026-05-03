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¿Quién quiere otro Petro-Perú?

A pesar de la desastrosa gestión en el interior de la petrolera estatal, algunos apuntan a expandir la experiencia a otros sectores.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuando los políticos hacen promesas de campaña, siempre queda algún grado de incertidumbre sobre si estas serán ejecutables en la práctica o si, de plano, son buenas ideas. En la mayoría de los casos, no queda más que esperar a ver los resultados si se aplican.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.