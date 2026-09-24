Reflexiones indispensables

El Comercio y América Multimedia realizaron ayer el foro político “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, con el fin de reflexionar sobre los más serios desafíos que enfrentan en este momento la capital y el Perú en general. El encuentro reunió, por un lado, a tres de los principales candidatos a la alcaldía de Lima –Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú)–, quienes debatieron sobre seguridad y transporte, en el marco de la responsabilidad a la que aspiran. Y por otro, contó con la participación del presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. El primero expuso sobre el Senado, el pedido de facultades del gobierno y la bicameralidad, mientras que el segundo detalló las estrategias del Ejecutivo ante el fenómeno de El Niño. Cabe anotar que al debate entre los postulantes al sillón municipal provincial fue invitado también el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien decidió no asistir.

En lo que concierne a la intervención del presidente del Senado, este hizo notar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados viene incumpliendo la ley al no haber dictaminado dentro del plazo de 15 días el pedido de facultades legislativas. “Espero honestamente que no tenga que llegar el fenómeno de El Niño para que se den cuenta del tremendo daño que le están haciendo al país”, sentenció Torres.

Entre tanto, el ministro Vinelli distinguió entre las medidas a corto y a largo plazo para enfrentar el fenómeno climático en cuestión, y explicó que, si bien las represas son la solución integral al problema, construirlas lleva tres años: un tiempo del que no disponemos antes de la llegada de las lluvias, por lo que las descolmataciones que lleva adelante el gobierno son el paliativo posible en este momento. Subrayó, asimismo, que el Ejecutivo viene trabajando sin contar con los instrumentos legales de los que lo proveerían las ya mencionadas facultades, pero, si estas fueran otorgadas, las labores de prevención avanzarían mucho más rápido. “Las prioridades son, primero, proteger la vida y la salud de las personas; segundo, proteger sus viviendas y tercero, proteger la infraestructura tanto pública como privada”, señaló.

En suma, el foro organizado por este Diario y por América Multimedia resultó un espacio de diálogo y de reflexiones indispensables sobre temas relevantes en la coyuntura actual que buscaremos replicar en futuras oportunidades.