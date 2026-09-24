Reflexiones indispensables
El foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño” arrojó luces sobre los retos que enfrenta el país.
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El Comercio y América Multimedia realizaron ayer el foro político “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, con el fin de reflexionar sobre los más serios desafíos que enfrentan en este momento la capital y el Perú en general. El encuentro reunió, por un lado, a tres de los principales candidatos a la alcaldía de Lima –Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú)–, quienes debatieron sobre seguridad y transporte, en el marco de la responsabilidad a la que aspiran. Y por otro, contó con la participación del presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. El primero expuso sobre el Senado, el pedido de facultades del gobierno y la bicameralidad, mientras que el segundo detalló las estrategias del Ejecutivo ante el fenómeno de El Niño. Cabe anotar que al debate entre los postulantes al sillón municipal provincial fue invitado también el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien decidió no asistir.