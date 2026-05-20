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El equipo de último minuto

Sánchez intenta vestir de moderación una candidatura que sigue atrapada en el castillismo y las coartadas para justificar un golpe de Estado.

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    Roberto Sánchez saca ventaja sobre Rafael López Aliaga en busca de enfrentarse a Keiko. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
    Roberto Sánchez saca ventaja sobre Rafael López Aliaga en busca de enfrentarse a Keiko. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
    / CONNIE FRANCE

    Roberto Sánchez presentó este lunes un ‘equipo’ que, más que renovar su propuesta, revela su apuro. Manuel Rodríguez Cuadros, Pedro Francke y José Domingo Pérez no fueron parte del elenco original; han llegado como nombres de auxilio para darle barniz técnico a una candidatura que no ha resuelto su problema de fondo: su relación con Pedro Castillo y con el golpe de Estado del 7 de diciembre.

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