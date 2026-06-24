El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Falso demócrata

Sánchez prometió respetar los resultados, pero ahora anuncia que los desconocerá si no le favorecen: la democracia, para él, siempre fue un disfraz.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La democracia no es un discurso que se enarbola como un traje que uno se pone cuando va ganando. O se lleva siempre, con todas sus incomodidades, o no se lleva en absoluto".
    "La democracia no es un discurso que se enarbola como un traje que uno se pone cuando va ganando. O se lleva siempre, con todas sus incomodidades, o no se lleva en absoluto".

    El 5 de junio del 2026, Roberto Sánchez lo dijo sin titubear: “Como hombre demócrata, aceptaré los resultados. Me comprometo ante el país”. Ayer, 18 días después, con el 99,71% de las actas escrutadas y más de 40 mil votos de diferencia en su contra, ese mismo hombre anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. La promesa duró exactamente lo que tardó en perder.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.