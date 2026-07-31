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Un prontuariado con curul

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú llevaron al Congreso a un sujeto que ahora enfrenta una denuncia por violencia contra la mujer.

    Editorial El Comercio
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    Julián Pérez Mallqui obtuvo una curul como diputado por las filas de Juntos por el Perú. Hace unos días recibió su credencial. Foto: difusión
    Julián Pérez Mallqui obtuvo una curul como diputado por las filas de Juntos por el Perú. Hace unos días recibió su credencial. Foto: difusión

    Solo bastaron seis días para que estallara el primer escándalo que involucra a un integrante del nuevo Congreso bicameral, específicamente de la bancada de Juntos por el Perú. El diputado por Cusco Julián Pérez Mallqui, quien el 24 de julio juró solemnemente “por su familia, por la cocamama, por el Vraem, por la extinción de todos los corruptos y terruqueadores, y por la libertad de Pedro Castillo”, protagonizó ayer un bochornoso y condenable incidente al ser detenido y trasladado a la comisaría de San Miguel por haber agredido a una mujer.

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