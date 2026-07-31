Un prontuariado con curul

Solo bastaron seis días para que estallara el primer escándalo que involucra a un integrante del nuevo Congreso bicameral, específicamente de la bancada de Juntos por el Perú. El diputado por Cusco Julián Pérez Mallqui, quien el 24 de julio juró solemnemente “por su familia, por la cocamama, por el Vraem, por la extinción de todos los corruptos y terruqueadores, y por la libertad de Pedro Castillo”, protagonizó ayer un bochornoso y condenable incidente al ser detenido y trasladado a la comisaría de San Miguel por haber agredido a una mujer.

No es la primera vez que Pérez Mallqui o ‘Cheldo’, como es conocido en los círculos cocaleros, tiene problemas con la justicia. El Comercio dio a conocer en junio que el flamante diputado, al igual que otros nueve integrantes del Congreso elegidos por Juntos por el Perú, arrastraba condenas e investigaciones. Fue sentenciado por falsa declaración en proceso administrativo. También afrontó procesos por violencia familiar. Y, en febrero del 2024, en aparente estado de ebriedad, atropelló a una madre y a su hija menor de edad, intentó darse a la fuga y luego se resistió a la autoridad. La niña quedó con secuelas graves. El Poder Judicial le dictó una pena suspendida de más de cuatro años y el pago de una reparación civil que se ha resistido a cumplir.

Pese a cargar con este prontuario –o quizás debido a él–, Roberto Sánchez no tuvo inconvenientes en incluirlo en su lista de candidatos para la Cámara de Diputados por Cusco. La celeridad mostrada por Juntos por el Perú para sancionar a una senadora que no enseñó su voto ha mutado en tibieza ante los graves hechos que involucran a uno de sus diputados. Su líder, tan proclive a hablar de justicia y dignidad, hoy guarda silencio. Pero si el denunciado fuera un parlamentario de una bancada rival, ya estarían abandonando el hemiciclo gritando consignas con el puño en alto, exigiendo justicia en los Pasos Perdidos y denunciando a los maltratadores de mujeres. La doble moral y el silencio cómplice siempre salen a relucir cuando el protagonista pertenece a la propia tienda política.

Pérez Mallqui deberá asumir las responsabilidades penales individuales por los hechos de violencia contra la mujer que se le imputan. Pero la responsabilidad colectiva, la de aquellos que llevaron a un sujeto con esos antecedentes a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, recae enteramente en Sánchez y en Juntos por el Perú. Seis días han bastado para mostrar el peor rostro de un partido que estuvo cerca de llegar al poder.