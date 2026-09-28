Talento de sobra

Los buenos resultados del Perú en los recientes Juegos Suramericanos 2026 (Odesur) en Santa Fe, Argentina, no pueden entenderse sin los años previos de preparación. Al podio subieron no solo deportistas ya consagrados, como Stefano Peschiera, María Belén Bazo, Natalia Cuglievan, Diego Elías o Nicolás Pacheco, sino también varios otros que abrían su experiencia internacional con triunfos importantes luego de intensa dedicación. En disciplinas como tenis femenino, el Perú hizo historia al conquistar su primera medalla de oro gracias a Dana Guzmán.

El volumen de preseas fue lo más significativo. Fueron 99 medallas y la tercera mejor actuación peruana desde que los Juegos Odesur se iniciaron en 1978. El Perú quedó en el sexto lugar del medallero general, con 28 medallas de oro. En Asunción 2022, el Team Perú consiguió 74 medallas en total.

Estos logros progresivos y generalizados muestran que no se trata solo de talento y esfuerzo individual, sino también de una estrategia cada vez más exitosa de las federaciones deportivas nacionales y del sistema deportivo nacional. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) acompañó este proceso a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), el Programa Lima 2027 y el Programa Ciclo Olímpico. Si el fútbol de mayores no trae alegrías desde hace buen tiempo, en otras disciplinas –con cientos de deportistas exitosos vistiendo los colores del Perú– se puede encontrar motivos de alegría y orgullo nacional. Además, con muchos jóvenes llegando a lo más alto de los podios regionales, el futuro para los próximos años se ve prometedor siempre que sea acompañado de trabajo constante.

Por ahora, los deportistas nacionales, sus entrenadores y todos los que hicieron posible el resultado en Argentina tienen un merecido descanso y espacio para celebrar sus éxitos. Hacia adelante, Odesur puede considerarse la preparación para un reto mayor que vendrá el próximo año con los Juegos Panamericanos Lima 2027, un torneo que congregará a los mejores deportistas del continente. Al ser el país anfitrión, las expectativas son altas. Después de todo, el mejor desempeño de Odesur fue precisamente en Lima en 1990, con 185 medallas. Y luego vendrán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los éxitos deportivos son evidencia de que el Perú puede conseguir los primeros lugares si se lo propone con disciplina, esfuerzo y talento individual. Y son también inspiración para el resto de los compatriotas en sus respectivos espacios.