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Talento de sobra

El país celebra la excelente participación del Team Perú en los Juegos Suramericanos disputados en Argentina.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Los buenos resultados del Perú en los recientes Juegos Suramericanos 2026 (Odesur) en Santa Fe, Argentina, no pueden entenderse sin los años previos de preparación. Al podio subieron no solo deportistas ya consagrados, como Stefano Peschiera, María Belén Bazo, Natalia Cuglievan, Diego Elías o Nicolás Pacheco, sino también varios otros que abrían su experiencia internacional con triunfos importantes luego de intensa dedicación. En disciplinas como tenis femenino, el Perú hizo historia al conquistar su primera medalla de oro gracias a Dana Guzmán.

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