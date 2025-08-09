Tantas veces María

La legisladora de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña Peralta ha sido designada por su bancada para presidir la Comisión de Vivienda del Congreso. No sabemos cuál es su conocimiento del sector (más allá de haber gerenciado una inmobiliaria), pero sí que dos propiedades suyas se encontraban ocupando parte del espacio público que las circundaba de manera irregular. Y que en el 2023 fue denunciada en un litigio por unos terrenos en Chiclayo. Dicha denuncia, vale mencionar, fue convenientemente omitida por la parlamentaria para poder presidir la poderosa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un cargo que estaba impedida de ejercer según el reglamento del Congreso, pero desde donde se dedicó a rechazar las denuncias de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios.

Por increíble que parezca, lo anterior es apenas una pequeña parte de la serie de cuestionamientos que arrastra. Y ni siquiera es el más preocupante. Este Diario ha revelado que la hermana de César Acuña hizo trámites para obtener una concesión minera en Lambayeque, pese a que la Ley General de Minería indica que los congresistas no pueden ejercer actividades mineras mientras están en el cargo. Sin embargo, donde ella fracasó, su esposo sí tuvo éxito, pues en el 2022 y 2023, cuando Acuña ya era parlamentaria, su cónyuge adquirió los derechos de dos concesiones en Pataz, la capital de la minería ilegal en el Perú y una provincia ubicada en la región que gobierna su cuñado, César Acuña.

En una coyuntura en la que la minería ilegal viene desangrando al país y alimentando una serie de economías criminales, no deberíamos desdeñar los nexos de una legisladora con el negocio minero. Pero, además, los detalles de este y otros casos sobre María Acuña revelan a una persona que trata permanentemente de sacarle la vuelta a la ley y de sorprender a las autoridades. Por si fuera poco, ahora la universidad en la que asegura haber estudiado una maestría y un doctorado, la César Vallejo, no solo se niega a entregar sus tesis bajo el grosero argumento de que se perdieron durante las inundaciones del fenómeno El Niño, sino que ha demandado a un reportero de Latina y al mismísimo Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia que ordenó que dichos documentos fueran entregados al periodista.

En una representación nacional repleta de legisladores cuestionados, María Acuña destaca y por varias razones. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que su bancada continúe premiándola como titular de importantes grupos de trabajo. Una situación que no sorprende, es cierto, pero que los peruanos haríamos bien en recordar la próxima vez que APP nos pida el voto.