En su primera CADE Ejecutivos como presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su gobierno está enfocado en “impulsar el crecimiento”, pero advirtió que este “no basta si no es compartido”, porque aún hay más de tres millones de peruanos sin agua potable y niños con anemia que ven hipotecado su futuro.

En su discurso en Urubamba también realizó una exhortación concreta: pidió al Congreso “esa misma disposición” con la que aprobó el presupuesto del 2027 para debatir y votar el proyecto de ley de la pequeña minería y la minería artesanal, la ley MAPE, enviado por el Ejecutivo.

Y es que, como ya lo ha señalado este Diario, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha prorrogado cinco veces y en 10 años solo ha formalizado a un grupo ínfimo de mineros, mientras se convertía en parapeto de actividades delictivas. La mandataria lo recordó con crudeza: “¿Se avanzó? Casi nada”.

Por eso, aunque la urgencia del Ejecutivo ya venció en plazos formales, la prioridad sigue intacta. Que el Parlamento dictamine, debata y apruebe la norma en sus dos cámaras no es un favor al Gobierno: es cumplir con una deuda que arrastra más de una década y con la formalización mínima que la minería de pequeña escala reclama desde hace años.

Lo que está en juego es de suma relevancia para el país. Cada semana sin ley, la minería ilegal avanza sobre la Amazonía y las cabeceras de cuenca, envenena ríos con mercurio, deforesta bosques y financia economías criminales que someten poblaciones enteras. Sin un marco de formalización efectiva, miles de trabajadores quedan librados a su suerte o capturados por mafias, mientras el Estado deja de recaudar recursos que bien podrían invertirse en las regiones que padecen sus estragos.

Formalizar no es un trámite burocrático: es frenar un deterioro ambiental y social que cobra vidas. En esa gravedad reside la urgencia de debatir la ley MAPE, y por eso la demora de la Cámara de Diputados sería imperdonable y dejaría en claro dónde están sus prioridades.