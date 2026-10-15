Un acierto reiterado

El último sábado tuvo lugar la segunda edición de CADE Escolar, un evento organizado por IPAE Acción Empresarial que reunió a 516 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de distintos rincones del territorio nacional. Como en la primera edición, celebrada el año pasado, los colegiales asistieron a ponencias y talleres sobre liderazgo, ciudadanía activa y el rol de los adolescentes en la construcción del país. La idea es que, a través de actividades orientadas a, por ejemplo, combatir el acoso y promover el respeto, ellos conozcan experiencias inspiradoras de líderes estudiantiles y empresarios.

Si ya el año pasado saludamos la existencia de un espacio como este, donde se trabaja el compromiso con la democracia desde temprana edad, esta vez debemos anotar que consideramos la iniciativa doblemente acertada por la coyuntura en la que está enmarcada. Esto es, después de los hechos dramáticos y violentos ocurridos en el Liceo Naval y en coincidencia con las medidas recientemente dispuestas por el Ejecutivo para restablecer la autoridad y la disciplina en los colegios. Se trata, además, de un esfuerzo complementario al de los otros CADE, como el universitario, dirigido a una población algo mayor.

Es por esta opinión positiva sobre las razones que lo animan que El Comercio ha participado en las dos ediciones del evento llevadas adelante hasta ahora. Tanto en CADE Escolar 2025 como en el de este año, efectivamente, este Diario ha liderado el taller “Redacción en acción”, en el que diversos equipos de jóvenes, asistidos por periodistas de El Comercio, elaboran y entregan un video periodístico para ser colocado en las redes sociales, y que un jurado evalúa. En esta oportunidad, el tema de los trabajos fue “Unidos por una sana convivencia escolar”, y el video del equipo ganador se ocupó del respeto que merecen las víctimas de acoso e incluyó cifras de SíseVe y declaraciones de expertos en salud mental y derecho.

Hablamos, pues, en general, de un empeño importante por el que hay que felicitar a IPAE y al que ojalá se sumen pronto otros medios y empresas. Como comentábamos un año atrás, el Perú necesita ciudadanos comprometidos con la democracia y con las políticas públicas que promueven prosperidad. Y no hay mejor manera de arraigar en ellos tales compromisos que asociándolos al proceso de maduración de los jóvenes. Esperamos con enorme expectativa para el próximo año la celebración de CADE Escolar 2027.