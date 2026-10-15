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Un acierto reiterado

CADE Escolar 2026 trajo experiencias inspiradoras a una nueva generación de estudiantes.

    Editorial El Comercio
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    "Como comentábamos un año atrás, el Perú necesita ciudadanos comprometidos con la democracia y con las políticas públicas que promueven prosperidad". Ilustración: El Comercio.
    "Como comentábamos un año atrás, el Perú necesita ciudadanos comprometidos con la democracia y con las políticas públicas que promueven prosperidad". Ilustración: El Comercio.

    El último sábado tuvo lugar la segunda edición de CADE Escolar, un evento organizado por IPAE Acción Empresarial que reunió a 516 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de distintos rincones del territorio nacional. Como en la primera edición, celebrada el año pasado, los colegiales asistieron a ponencias y talleres sobre liderazgo, ciudadanía activa y el rol de los adolescentes en la construcción del país. La idea es que, a través de actividades orientadas a, por ejemplo, combatir el acoso y promover el respeto, ellos conozcan experiencias inspiradoras de líderes estudiantiles y empresarios.

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