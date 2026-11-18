Cuando una jefa del Estado cruza el globo por primera vez desde que asumió el cargo, el gesto importa tanto como la agenda. Keiko Fujimori se reunió en Shenzhen con el mandatario chino Xi Jinping, en el marco de la cumbre de APEC, y anunció un apoyo de China superior a los US$22 millones para hacer frente al fenómeno de El Niño. No es un dato menor: es la prueba de que, para el gigante asiático, el Perú no es un socio más.

Hace una década, ese vínculo ya era sólido; hoy es estructural. China es, con holgura, nuestro principal aliado comercial: solo entre enero y agosto de este año el intercambio dejó un superávit peruano de más de US$12.400 millones, según Cómex-Perú. A ese saldo hay que sumarle la obra que ha redefinido la geografía económica del Pacífico: el puerto de Chancay.

Pero el país no debe confundir la calidez del recibimiento con la gratuidad del vínculo. Los intereses de Beijing son los propios de una potencia que ordena cadenas logísticas globales, y la cordialidad presidencial no exime al Perú de las tareas pendientes. Un megapuerto no puede funcionar como debe si los camiones se atascan en las carreteras de acceso, si la ciudad que lo alberga no tiene agua, salud ni policías suficientes, y si la expansión urbana sigue creciendo al margen de toda planificación. La oportunidad se transforma en promesa incumplida cuando la infraestructura física no va acompañada de la institucional.

Lo mismo vale para la cooperación ofrecida ante El Niño. Que dos potencias compitan por nuestra atención es una posición que la diplomacia peruana debe administrar con equilibrio y sin ingenuidad. El criterio debe ser siempre el interés nacional. La primera visita de Fujimori Higuchi a Asia como mandataria, más que un viaje de Estado es el reconocimiento de esa centralidad. Ojalá sirva, además, para convertir la atención que despierta el Perú en compromisos concretos y bien administrados.

El desafío no es que el mundo nos mire; es que, cuando lo haga, encuentre un país capaz de responder a la altura de las expectativas que hoy genera.