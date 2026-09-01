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El orden prometido

Un mes de gobierno no puede reducirse a la espera de facultades, debe ya de ofrecer acciones inmediatas contra la delincuencia.

    Editorial El Comercio
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    (Presidencia / Congreso)
    (Presidencia / Congreso)

    Lo ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo ha consternado al país entero. Que un comando armado pueda hacerse pasar por la policía para interceptar una camioneta, asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero (que fue liberado ayer por la tarde) revela algo más grave que la brutalidad de un nuevo crimen: revela hasta qué punto el crimen organizado en La Libertad, presuntamente ligado a Los Pulpos, clan con tres generaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal, ha perdido el temor a usurpar al propio Estado para operar. Frente a ese episodio, la respuesta del gobierno ha sido exigir que le aprueben las facultades legislativas que ha solicitado.

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