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Un papelón

Juntos por el Perú habló de respetar la democracia, pero luego insistió en eliminar cientos de miles votos ante el JNE solo porque le eran adversos.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Desde estas páginas hemos sido respetuosos de los recursos legales que los partidos políticos puedan interponer tras las votaciones si sinceramente creen que la cancha ha estado inclinada en su contra. Cualquier democracia funcional permite esa avenida de disputa.

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