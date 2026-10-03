El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Una actitud mezquina

El consenso evitó el archivo de las facultades, pero el recorte de la mayoría de ellas es una mezquindad que el gobierno debe saber corregir.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el jueves otorgar facultades legislativas al Ejecutivo. Es, en principio, una buena noticia: después de semanas en las que una bancada insistió en el archivo total, primó finalmente un criterio mínimo de responsabilidad. El texto de consenso, impulsado por Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, logró 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, y evitó que el pedido se archivara con el predictamen de Juntos por el Perú, que pretendía negarlo absolutamente todo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.