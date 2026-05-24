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Cambios y cambiazos

Una asamblea constituyente no resuelve ningún problema; Juntos por el Perú pretende usar la demanda de cambio para desmontar los límites al poder.

    Editorial El Comercio
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    El candidato estuvo acompañado de sus vicepresidentas Brígida Curo y Analí Márquez.
    El candidato estuvo acompañado de sus vicepresidentas Brígida Curo y Analí Márquez.

    Si se le preguntase a un grupo grande de peruanos si desean un cambio en el rumbo que sigue el país, probablemente un buen número diría que sí. No es para menos. La salud y la educación públicas deberían ser motivo de vergüenza nacional. El crimen organizado viene ganando fuerza. La pobreza –aunque reduciéndose– permanece por encima de los niveles previos a la pandemia. Es evidente que se necesita un cambio.

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