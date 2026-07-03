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Cifras manchadas

Una auditoría de PwC destapó que Petro-Perú ocultó en sus resultados del 2025 una pérdida de US$133 millones.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    La empresa estatal Petro-Perú acaba de ser sorprendida en una mentira contable que no admite matices. La estatal reportó en su Memoria Anual del 2025 una pérdida de US$468,3 millones. La auditoría independiente de PwC Perú, aprobada por el propio directorio el 30 de junio, reveló que la cifra real fue de US$601,4 millones: US$133,1 millones más de lo que la gerencia estaba dispuesta a confesar.

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