Burlándose de la justicia

Dos años. Ese es el tiempo que lleva Vladimir Cerrón burlándose del sistema de justicia peruano, demostrando día tras día que en este país la impunidad no solo es posible, sino que también puede ejercerse con total descaro y ante las narices de autoridades que parecen más preocupadas por las declaraciones mediáticas que por los resultados concretos.

El último lunes, el líder prófugo de Perú Libre alcanzó un nuevo nivel de provocación al presentar virtualmente su libro “Perú Libre: del campo a la ciudad”, un acto que no solo evidencia su comodidad en la clandestinidad, sino que constituye también una afrenta directa al Estado de derecho, en el que, además, como es su costumbre, se victimizó y aseveró que su agrupación merece una “revancha histórica”, tras la presidencia del golpista Pedro Castillo, pues este no aplicó correctamente su programa antisistema. Todo esto evidencia que mientras las autoridades prometen “cercos” y operativos que invariablemente terminan en fracaso, Cerrón mantiene una agenda pública más activa que muchos políticos en libertad.

La pregunta que surge es demoledora: si las fuerzas del orden no pueden capturar a uno de los políticos más conocidos del país, cuyo rostro es familiar para millones de peruanos, ¿qué credibilidad tiene su lucha contra la delincuencia organizada? Si un exgobernador regional prófugo puede dar entrevistas en TikTok, participar en eventos partidarios y ahora presentar libros sin que nadie pueda siquiera acercársele, ¿cómo pretenden enfrentar a organizaciones criminales realmente clandestinas?

La sucesión de promesas incumplidas por parte de ministros del Interior y altos mandos policiales ha convertido la búsqueda de Cerrón en una comedia grotesca. Walter Ortiz aseguró en abril que su captura era inminente. Juan José Santiváñez repitió el mismo discurso. Carlos Malaver ahora especula sobre “inteligencias extranjeras” que lo protegerían. Cada declaración suena más desesperada que la anterior, más hueca que la precedente.

Lo más preocupante es que esta situación no ocurre por casualidad. La permanencia de Cerrón en la clandestinidad, combinada con su capacidad para mantener activismo político público, sugiere niveles de complicidad o incompetencia que deberían avergonzar a cualquier democracia que se respete. Sus constantes apariciones mediáticas no son solo un insulto a la justicia, sino una demostración de que en el Perú existe una justicia de dos velocidades: una para los poderosos con conexiones políticas y otra para los ciudadanos comunes.

El caso de Cerrón se ha convertido en el símbolo perfecto de todo lo que está mal en nuestro sistema de justicia y en la policía. Cada día que permanece libre, cada evento al que asiste virtualmente, cada declaración que emite desde las sombras no hace más que confirmar que vivimos en un país donde las leyes se aplican selectivamente y donde la impunidad tiene rostro conocido.