El sismo de magnitud 6,7 que se sintió este viernes en el centro del Perú, con epicentro en Junín, dejó más de 100 viviendas afectadas y trece personas heridas hasta el momento, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Mientras continúan las acciones de respuesta inmediata sobre los afectados y la infraestructura dañada, eventualmente la atención deberá empezar a girar hacia escenarios de emergencia que pueden ser mucho más complicados con sismos de mayor magnitud. Cuando el suelo empezó a temblar hace dos días, no fueron pocos quienes se preguntaron en los primeros segundos del temblor si este era –finalmente– el evento dramático que se temía, similar o mayor a lo que sucedió en Venezuela en junio o en Colombia en agosto de este año.

El país, queda claro, no está preparado para un suceso de esta naturaleza. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de siete millones de habitantes de Lima y el Callao se encuentran en un nivel de riesgo “muy alto” ante un terremoto de magnitud 8,8. Entre los distritos más afectados estarían Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. Uno de los principales factores de riesgo es la prevalencia de hogares edificados sin estándares de seguridad y resiliencia adecuados: según una estimación del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), al 2022, el 71% de las viviendas del Perú urbano eran autoconstruidas.

El movimiento sísmico de esta semana debería ser una advertencia adicional para ciudadanos y autoridades. Los simulacros en caso de emergencia deben ser tomados en serio, no ignorados. Cada hogar tiene la responsabilidad de diseñar un protocolo de acción particular de acuerdo con sus circunstancias. Las rutas de evacuación tienen que estar bien definidas, al igual que los puntos de encuentro. Los hogares deberían también disponer de mochilas de emergencia con artículos como agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios para las primeras 24 horas luego del sismo, además de una caja de reserva con alimentos y lo indispensable para los siguientes dos a cuatro días.

Todo esto se ha dicho antes en espacios como este. Sin embargo, a veces basta experimentar un movimiento sísmico para tomar verdadera conciencia del riesgo. Si la próxima vez se trata de un sismo de potencia considerable, ¿están realmente usted y los suyos preparados?