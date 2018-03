1918: Vallejo y Orrego

Publicamos un interesante artículo de César A. Vallejo sobre la intelectualidad de Trujillo. Se ocupa principalmente del escritor Antenor Orrego y dice: “Orrego, en su fervorosa vida espiritual, se ha hecho de una cultura tan ancha y tan honda, que a su edad de 24 años pocos acaso la poseen. Tiene gestos inauditos en nuestros días de falsedad y de pose. Yo le encaraba un día: ¿Por qué no escribe, Antenor, por qué no publica? Antes que nada, me dijo con gran optimismo, hay que vivir la poesía de nuestra vida personal…”.

H.L.M.